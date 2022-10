Il primo passo lungo il percorso per la beatificazione di suor Teresa Tambelli è stato compiuto: la Commissione storica Vaticana ha approvato la "Positio super virtutibus" per la religiosa, Figlia della Carità per 40 anni (1924-1964) superiora dell'Asilo della Marina di Cagliari.

I cinque esperti incaricati hanno esaminato un corposo fascicolo contenente documenti con il profilo biografico della suora, la storia della causa, la rilevanza e l’importanza dell'esempio della vincenziana nel suo tempo e per la società d'oggi.

Nel faldone è compreso il "Summarium testium", cioè la deposizione resa dai testimoni (oltre 60) davanti al Tribunale diocesano.

Il tutto è stato predisposto e presentato da Szczepan T. Praskievic, ordine dei carmelitani scalzi.

“È un risultato importante - commenta padre Giuseppe Guerra, postulatore della causa - anche se siamo solamente alla prima tappa di un cammino che, speriamo, si concluda positivamente".

Il prossimo passaggio sarà il vaglio dei nove componenti la Commissione teologica della "Causa dei santi", che passeranno di nuovo sotto la lente la vita, l'opera e la religiosità della suora.

Poi si esprimerà la Consulta plenaria dei vescovi e cardinali, che, in caso positivo, chiederà al Papa il decreto di venerabilità della "serva di Dio".

Ma la beatificazione si avrà solamente se, per intercessione della suora vincenziana, in qualche parte del mondo si è verificato un miracolo, un fatto straordinario, razionalmente inspiegabile.

