La tempesta Eunice, che sta colpendo il Nord Europa e in particolare la Gran Bretagna, ma anche Olanda, Belgio e Nord della Francia, inizia a mietere vittime.

La prima nella Contea di Wexford, in Irlanda, a circa 130 chilometri da Dublino: si tratta di un uomo stato colpito da un albero sradicato dalla furia del vento. Due i morti nei Paesi Bassi, entrambi nel comune di Diemen, Olanda settentrionale, ed entrambi colpiti dalla caduta di grossi alberi.

Venti che soffiano oltre i 150 chilometri orari, con una punta da record di 200 sull’isola di Wight, all’estremo sud ovest del Regno Unito: è la più violenta raffica mai registrata in Inghilterra da quando esistono gli attuali strumenti di calcolo. Per il resto si registrano centinaia di voli cancellati, non solo nel Regno Unito, diversi feriti o contusi investiti dai detriti e numerosi danni a edifici e strutture varie.

In Belgio è scattata l’evacuazione di un intero paese della Fiandre, Asse, perché il campanile della chiesa è pericolante a causa del forte vento.

Le autorità locali hanno avvisato gli abitanti della possibilità di interruzioni nella rete elettrica: "Assicuratevi di avere altre fonti di luce disponibili e fonti alternative di riscaldamento".

A milioni di persone in tutto il Regno Unito è stato detto di rimanere a casa e di prepararsi a "una delle peggiori tempeste degli ultimi decenni". Il Met Office ha emesso una seconda rara allerta meteo rossa per Londra, così come gran parte della costa meridionale e del sud-est e dell'est dell'Inghilterra. L'allerta significa che esiste un pericolo di vita a causa dei detriti volanti, che riguarda parti dell'Inghilterra sud-occidentale e del Galles meridionale. Centinaia di scuole restano chiuse e tutti i treni in Galles sono sospesi.

