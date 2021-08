Continua a ritmo serrato in Israele la vaccinazione con una terza dose di Pfizer per gli over 60 che hanno ricevuto le prime due dosi ormai oltre cinque mesi fa.

In otto giorni, ha fatto sapere il ministero della Sanità, è stata somministrata a 500mila persone.

Il premier Naftali Bennett ha mostrato soddisfazione per il successo della campagna e ha incoraggiato le casse mutue a completare entro venerdì la somministrazione della terza dose al 90 per cento degli over 60.

Secondo il ministro della Sanità Nitzan Horowitz, sono "incoraggianti" i dati relativi al primo scaglione di israeliani che hanno ricevuto la terza dose.

In particolare, si ritiene che saranno meno esposti a complicazioni, nel caso in cui fossero contagiati dal virus.

Intanto il ministro della Giustizia Ayelet Shaked ha anticipato che il governo sta esaminando adesso la possibilità di vaccinare con una terza dose anche gli over 50 che abbiano ricevuto le prime due dosi oltre cinque mesi fa. Una decisione in merito, l’esponente dell’esecutivo, dovrebbe giungere fra due settimane.

In Italia il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha fatto sapere che "verosimilmente per la stagione autunnale e invernale è ipotizzabile che possa essere necessaria una terza dose a partire da coloro i quali sono i più fragili o i più anziani".

