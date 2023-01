Voli sospesi e aeroporti in panne per quattro ore negli Stati Uniti. Era successo solo dopo l’attentato alle Torri gemelle nel 2001.

Lo stop – riferiscono i media Usa – è stato causato da un guasto al Notam, ovvero il Notice to Air Mission, sistema che la utilizza per inviare allerte sulla sicurezza ai piloti.

Si tratta di avvisi fondamentali per la pianificazione dei voli e che vengono utilizzati per fornire informazioni, in tempo reale, su eventuali pericoli in volo o a terra, come piste chiuse, restrizioni dello spazio aereo e interruzioni del segnale di navigazione.

Sulle prime si era diffuso il sospetto di un massiccio attacco hacker, eventualità poi esclusa dalla Casa Bianca, anche se il presidente Joe Biden ha richiesto «un'indagine completa sulle cause del problema».

Su Twitter i passeggeri bloccati hanno condiviso diversi post documentando la situazione di caos e disagi in tutti gli scali statunitensi.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata