Il Centers for Disease Control and Prevention Usa riduce da 10 a 5 giorni l'isolamento per coloro che sono positivi al Covid e asintomatici.

"Il cambio è motivato dal fatto che la scienza ci dice che la trasmissione avviene nei due giorni prima dei sintomi e nei 2-3 giorni successivi", afferma il Cdc, raccomandando di far seguire ai cinque giorni di isolamento altri cinque in cui si indossa la mascherina quando si è vicino ad altre persone.

Una decisione presa “per consentire agli asintomatici di rientrare al lavoro prima, soprattutto a chi svolge lavori ritenuti essenziali”, afferma il consigliere di Joe Biden Anthony Fauci.

Nessuna distinzione, su questo, tra vaccinati e non vaccinati. C’è invece distinzione sui contatti stretti dei positivi: chi ha fatto la terza dose ed è stato esposto al virus non andrà in isolamento.

La decisione arriva in seguito al pressing di diversi settori economici che hanno chiesto di rivedere le norme per far fronte alla mancanza di personale. Ma è molto criticata, perché ritenuta “inadeguata” all’esplosione della variante Omicron.

