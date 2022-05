La Corte suprema degli Stati Uniti intende votare per annullare la legge del 1973 che garantisce il diritto all'aborto. A rivelarlo è la testata “Politico”, che ha ottenuto in esclusiva una bozza scritta dal giudice Samuel Alito sul parere della maggioranza dei saggi. Il documento è un ripudio "totale e fermo" della storica sentenza “Roe vs Wade”, che garantiva la tutela costituzionale federale del diritto all'aborto, poi integrata da una successiva decisione del 1992 – “Planned Parenthood vs Casey” - che in gran parte confermava il diritto.

Riteniamo che la sentenza “debba essere annullata", si legge nella bozza intitolata “Parere della Corte”. "È tempo di dare ascolto alla Costituzione e restituire la questione dell'aborto ai rappresentanti eletti del popolo", si legge ancora nel documento.

La bozza è stata redatta a febbraio, riferiscono fonti informate a Politico. I quattro giudici nominati dai repubblicani - Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett - hanno votato con Alito, anche lui nominato da un presidente del Gran Old Party, George W. Bush, nel 2005, per abolire il diritto all'aborto.

I tre giudici democratici Stephen Breyer, Sonia Sotomayor e Elena Kagan stanno lavorando ad una contro-bozza, riferiscono le fonti.

Non è chiaro come si schiererà il presidente della Corte suprema John Roberts, nominato sempre da Bush nel 2006 e che è considerato un moderato.

(Unioneonline/v.l.)

