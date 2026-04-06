Stati Uniti, Iran e un gruppo di mediatori regionali stanno discutendo i termini di un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe portare a una fine definitiva della guerra in Medioriente. È quanto scrive Axios, citando fonti a conoscenza dei negoziati.

Nell’attesa di conferme della trattativa – più volte annunciata e altrettanto spesso smentita – proseguono i raid. L'agenzia di stampa iraniana Fars, ripresa dai media internazionali, riferisce che le forze statunitensi e israeliane hanno bombardato due unità abitative nella città di Qaleh Mir, nella contea del Baharestan, uccidendo almeno 13 persone. La contea è un'area densamente popolata nella provincia di Teheran. Il governatore del Baharestan ha dichiarato alla Fars che le operazioni di rimozione delle macerie e di ricerca per soccorrere eventuali persone intrappolate sotto le macerie sono ancora in corso.

«Ieri sera, 6 bambini sono stati martirizzati nella provincia di Teheran», ha scritto la stessa Fars, vicina ai pasdaran. «A seguito degli attacchi americano-sionisti di ieri sera nella provincia di Teheran, purtroppo un gruppo di civili, tra cui 4 bambine e 2 bambini di età inferiore ai 10 anni, sono stati uccisi», ha affermato l'agenzia.

(Unioneonline)

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