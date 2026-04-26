I colloqui tra Usa e Iran stentano a ripartire. Donald Trump ha annullato nuovamente la missione del team di negoziatori americani in Pakistan. «Se vogliono parlare, possono chiamarci, abbiamo le carte in mano», ha detto il presidente Usa lamentando anche una «confusione sulla leadership a Teheran».

Le osservazioni di Teheran erano state consegnate al Pakistan dal ministro degli esteri iraniano Araghchi poi partito per un tour con i Paesi mediatori prima a Muscat e poi a Mosca. Dopo lo stop però l'Iran, ha fatto sapere il tycoon, ha mandato una nuova proposta. «È migliore ma non basta», ha aggiunto Trump.

L'annullamento della missione è l'ennesimo segnale che le due parti sono ben lontane dal raggiungere un accordo, nonostante venerdì la Casa Bianca avesse parlato di «progressi».

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(Unioneonline)

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