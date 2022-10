Un’intera famiglia è stata rapita e uccisa in California.

I corpi senza vita di Aarohi Dheri, una bimba di soli 8 mesi, dei suoi genitori Jasleen Kaur e Jasdeep Singh, e dello zio Amandeep Singh sono stati trovati dalla polizia in una fattoria.

I quattro erano stati sequestrati lunedì a Mercedes, cittadina tra Modesto e Fresno. La polizia ha cominciato a indagare quando ha ritrovato un veicolo appartenente all’azienda di trasporti delle vittime: era stato bruciato.

Per il rapimento e gli omicidi è stato fermato il 48enne Jesus Manuel Salgado. "C'è un posto all'inferno per questa persona", ha detto lo sceriffo Vern Warnke.

L’uomo era già stato in carcere per quasi dieci anni per rapina e possesso di droga.

(Unioneonline/s.s.)

