Il nuovo governo tedesco, figlio delle elezioni politiche dello scorso settembre e che segnerà la fine della cosiddetta “era Merkel”, scalda i motori.

Olaf Scholz, Robert Habeck e Christian Lindner, ovvero i leader dei tre partiti che formeranno la maggioranza al Bundestag (i socialdemocratici Spd, i Verdi e i liberali Fdp), hanno infatti firmato l’accordo che consentirà di far partire la nuova legislatura.

Oggi, dunque, è l’ultimo giorno di lavoro per Angela Merkel, che domani lascerà l’ufficio di cancelliere proprio a Scholz, leader Spd (IL RITRATTO), già suo vice e da tempo suo successore designato. Il nuovo vicecancelliere sarà invece il numero uno dei Verdi Habeck.

Già decisi i nomi per i ministeri, la metà dei quali andrà a donne. Per la Salute è stato scelto un medico epidemiologo, Karl Lauterbach, volto noto a livello mediatico ed esponente della cosiddetta ala “rigorista” per quanto riguarda le misure anti-Covid.

Per quanto riguarda gli intenti del nuovo esecutivo, Scholz ha già annunciato l’intenzione di battersi per un'Europa più forte e sovrana". Già fissata la meta della prima visita istituzionale: Parigi, per il rinnovo del cosiddetto asse franco-tedesco, proprio in chiave Ue.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata