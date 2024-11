Con 370 sì, 282 no e 36 astensioni, la plenaria del Parlamento europeo ha approvato con voto palese la squadra della nuova Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen.

La leader popolare tedesca ottenne a luglio, con un voto segreto, il mandato a formare la Commissione con 401 sì. Ora il voto che ne ratifica l’insediamento, approvato a Strasburgo dal plenum del Europarlmento con appena 10 voti in più rispetto alla maggioranza assoluta degli aventi diritto, che è di 360 eurodeputati su 720.

Un dato pari al 51,39% degli aventi diritto, il peggior risultato di sempre nella storia europea.

«Oggi è un bel giorno per l'Europa perché il voto mostra la tenuta del centro. Sono molto grata per la fiducia espressa dal Parlamento europeo al nuovo collegio», ha detto Von der Leyen in conferenza stampa. «Radunerò la mia squadra a partire da lunedì. E ci metteremo al lavoro», ha aggiunto.

Tra gli eurodeputati italiani che hanno votato contro la Commissione Ursula bis, gli eletti indipendenti nella lista del Pd, Cecilia Strada e Marco Tarquinio. Contrari anche tutti i 10 eletti italiani del gruppo Left di cui fanno arte esponenti di Sinistra italiana e del M5S.

Sempre contrari i 3 eurodeputati Verdi: una di loro era assente per maternità. Infine compatto il no della truppa degli 8 leghisti del gruppo dei Patrioti. In totale quindi 52 eurodeputati italiani hanno votato sì e 23 no.

