L'ex presidente del parlamento ucraino Andriy Parubiy è stato ucciso in strada, in pieno giorno, a colpi d'arma da fuoco a Leopoli.

Parubiy è stato speaker della Verkhovna Rada da aprile 2016 ad agosto 2019 ed è anche stato uno dei leader di Euromaidan, le proteste del 2013-14 che chiedevano legami più stretti con l'Unione europea. L'uomo, 54 anni, è stato anche segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell'Ucraina da febbraio ad agosto 2014, periodo in cui iniziarono i combattimenti nell'Ucraina orientale e la Russia annesse la Crimea.

