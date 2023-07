Ufficiale: Twitter ha sostituito l’ormai celebre logo dell'uccellino blu con una X.

L’inizio di una rivoluzione promessa da Elon Musk, numero uno del social nato – appunto – per “cinguettare” post.

«Presto diremo addio al logo di Twitter e, gradualmente, a tutti gli uccellini», aveva postato nei giorni scorsi il magnate.

L'uso della X come logo riflette la strategia di Musk: quando ha acquistato il social lo scorso ottobre ha spiegato che il social lo avrebbe aiutato a creare X, ovvero «l'app per tutto».

E per proseguire con i cambiamenti lo stesso Musk, in una comunicazione ufficiale alle autorità americane all'inizio dell'anno, aveva annunciato la nascita di “X Corp”, una società non quotata con base in Nevada e non in Delaware, fino a poco fa il domicilio del social.

In attesa di ulteriori novità, si comincia dunque dall’addio al celebre simbolo che sino a oggi ha identificato Twitter: l’uccellino chiamato “Larry T Bird” dal co-fondatore di Twitter Biz Stone in onore dell'ex giocatore di basket dei Boston Celtics Larry Bird.

(Unioneonline/l.f.)

