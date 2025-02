«Zelesnky arriva venerdì, è confermato». Lo ha detto Donald Trump aprendo i lavori del suo primo consiglio dei ministri.

Un incontro, quello fra il presidente americano e il leader di Kiev che avrà sul tavolo due questioni principali: un possibile piano di pace per mettere fine al conflitto tra Ucraina e Russia e, anche, l’intesa tra Washington e Kiev sulle terre rare. La visita di Zelensky sarebbe proprio finalizzata a perfezionare l’accordo per lo sfruttamento dei minerali ucraini.

Per quanto riguarda i negoziati per la fine della guerra, Trump ha affermato: «Faremo un accordo con la Russia e con l'Ucraina per metter fine all'uccisione di giovani soldati russi e ucraini».

(Unioneonline)

