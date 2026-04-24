Trump studia la vendetta contro gli alleati: Spagna fuori dalla Nato, Falkland non più britannicheUna mail interna del Pentagono delinea le opzioni a disposizione per “punire” i Paesi che hanno rifiutato di concedere i diritti di accesso, base e sorvolo per la guerra contro l’Iran
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Donald Trump studia la vendetta contro gli alleati della Nato che non lo hanno aiutato nella guerra in Iran e non sono intervenuti per sbloccare lo Stretto di Hormuz.
Nel mirino del tycoon ci sono soprattutto Spagna e Gran Bretagna. Una mail interna del Pentagono delinea le varie opzioni a disposizione degli Stati Uniti, e tra questa ci sono la sospensione della Spagna dall’Alleanza Atlantica e la revisione della posizione Usa sulla rivendicazione britannica delle Isole Falkland.
Le opzioni politiche sono dettagliate in una nota che esprime frustrazione per la presunta riluttanza o il rifiuto di alcuni alleati di concedere agli Stati Uniti i diritti di accesso, di base e di sorvolo (noti come ABO) per la guerra contro l'Iran, ha affermato il funzionario, che ha parlato a condizione di anonimato per descrivere l'e-mail. Secondo il funzionario, l'e-mail affermava che l'ABO è «solo il punto di partenza assoluto per la NATO», aggiungendo che le opzioni stavano circolando ai più alti livelli del Pentagono.
Una delle opzioni proposte nell'e-mail prevedeva inoltre la sospensione dei paesi "difficili" dalle posizioni importanti o prestigiose all'interno della NATO, ha affermato il funzionario.
Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha negato l'uso delle basi militari, quella navale di Rota e quella aerea di Moron, in Andalusia, e successivamente l'uso dello spazio aereo per i mezzi impegnati nell'osperazione Stati Uniti-Israele contro Iran. Il piano avrebbe un forte valore simbolico, più che operativo: nel caso della Spagna servirebbe a inviare un segnale politico agli alleati europei, accusati dall'amministrazione del presidente Donald Trump di non condividere l'onere della sicurezza.
Sanchez, interpellato sulla vicenda, taglia corto: «Non ci basiamo sulle mail, ci basiamo su documenti ufficiali e posizioni governative, in questo caso degli Stati Uniti», dichiara il premier spagnolo a margine del vertice Ue informale di Cipro.
(Unioneonline)