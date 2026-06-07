«Ho chiesto» a Israele di compiere «raid più chirurgici» contro Hezbollah in Libano. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Nbc news. «Vorrei che il Libano avesse una vita migliore», ha aggiunto poi.

Intanto il portavoce dell'Idf questa mattina ha pubblicato sui social un nuovo avviso urgente di evacuazione in lingua araba per i residenti della città di Tiro e dei campi profughi di Al-Bass e Zuqaq al-Mafdi, nel Libano meridionale.

«Alla luce della violazione dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah, l'esercito israeliano è costretto ad agire con forza contro di essa. L'esercito non intende arrecare danno alla popolazione civile. Rinnoviamo il nostro avvertimento: per la vostra sicurezza dovete evacuare immediatamente le vostre abitazioni e trasferirvi a nord del fiume Zahrani», scrive il portavoce.

«Chiunque si trovi nelle vicinanze di membri di Hezbollah, delle sue strutture o dei suoi mezzi militari mette a rischio la propria vita», ha aggiunto.

(Unioneonline)

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