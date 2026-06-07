Si aggrava il bilancio dei feriti della sparatoria avvenuta a Toledo, in Ohio, nelle vicinanze dell’Old West End Festival. Almeno 12 persone risultano ferite da colpi d'arma da fuoco. Lo ha riferito il vice capo della polizia di Toledo, Joe Heffernan, durante una conferenza stampa, secondo quanto riportato dall'agenzia danese Ritzau.

La polizia è intervenuta sabato pomeriggio, ora locale, in seguito alla segnalazione di una persona ferita da colpi d'arma da fuoco nella storica zona di Old West End. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato diverse persone con ferite da arma da fuoco. I feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini per ricevere le cure necessarie, ha dichiarato la polizia. Il più giovane ha 14 anni, il più anziano ne ha 61. La maggior parte ha poco più di vent'anni.

La polizia sta lavorando sull'ipotesi che ci siano stati almeno due aggressori armati, che probabilmente si stavano sparando a vicenda ha sottolineato il vice capo Joe Heffernan. «I festival estivi dovrebbero essere luoghi sicuri dove le famiglie possano stare insieme senza timore di violenze», ha scritto in un post su X il governatore repubblicano dell'Ohio, Mike DeWine.

(Unioneonline)

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