Nel giorno del Corpus Domini, oltre 1 milione e 200 mila persone hanno inondato le strade di Madrid per partecipare alla messa e alla processione solenne con Papa Leone XIV, rilanciata anche sui maxi schermi.

Una devozione di massa verso la Chiesa, con grande gratificazione per Prevost, che tanto desiderava rimettere piede da Pontefice, dopo averlo fatto tante volte da priore agostinano, in una Spagna che se da un lato ha fama di “cattolicissima”.

Il Papa si è commosso al termine della processione: 40 minuti sotto il caldo afoso di Madrid in cui ha camminato incedendo lentamente e innalzando il santissimo sacramento per mostrarlo al popolo. Il Papa ha puntato il dito anche contro una fede «comoda e privata, chiusa nell'egoismo» mentre «Gesù è con i poveri, i malati, i soli, gli scartati».

Leone ha citato la sua recente enciclica Magnifica Humanitas: «Le strutture economiche e istituzionali sono giuste solo nella misura in cui servono lo sviluppo integrale della persona e favoriscono la partecipazione responsabile di tutti». Il Papa, evento senza precedenti, ha parlato alle Cortés, il Parlamento spagnolo.

(Unioneonline)

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