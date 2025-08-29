L'amministrazione di Donald Trump ha annunciato una stretta sui visti di studenti e giornalisti stranieri.

Come contenuto una nota del dipartimento per la sicurezza interna, le nuove disposizioni limiteranno drasticamente il tempo di permanenze negli Stati Uniti.

NUOVE REGOLE – Secondo le nuove regole, per gli studenti stranieri i visti saranno limitati alla durata del corso di studi e comunque non oltre i 4 anni. Per i media, il permesso sarà valido per soli 240 giorni, al momento sono due anni prima del rinnovo, e comunque limitati alla durata dell'incarico.

