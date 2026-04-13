Per la prima volta nella storia della Casa Bianca un rider, in questo caso una donna, di McDonald's ha bussato alla porta dello Studio Ovale. Succede al tempo di Donald Trump che si è ordinato il suo pasto preferito, hamburger e patatine del fast food, e se le è fatte consegnare a casa, come un americano qualunque.

Quando la fattorina è arrivata, però, il presidente Usa stava per cominciare una conferenza stampa. Dunque ha invitato la donna a restare accanto a lui per rispondere alle domande dei giornalisti. «Lei è davvero gentile. Le andrebbe di fare una piccola conferenza stampa con me? Questa non è gente molto simpatica!», ha detto il tycoon alla ride, apparsi non poco in imbarazzo. «Farò qualsiasi cosa lei mi chieda», ha risposto infine l’addetta alle consegne, restando accanto a Trump per tutta la durata dello scambio con la stampa.

(Unioneonline)

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