Dopo il filo diretto di ieri con Vladimir Putin e dopo il faccia a faccia degenerato in scontro alla Casa Bianca, il presidente Usa Donald Trump ha sentito al telefono il leader ucraino Volodymyr Zelensky.

La telefonata è iniziata attorno alle 16 ora italiana e, al termine, Trump ha fatto sapere, con un post sul suo social Truth: «Ho appena finito un'ottima telefonata con il presidente Zelensky che è durata circa un'ora».

Il colloquio – ha spiegato il presidente americano - ha riguardato «per la maggior parte la chiamata di ieri con il presidente Putin per allineare sia la Russia che l'Ucraina in termini di richieste e necessità. Siamo sulla buona strada e chiederò al Segretario di Stato Marco Rubio e al Consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz di fornire una descrizione accurata dei punti discussi».

Intanto, il Cremlino ha reso noto di un prossimo incontro tra Vladimir Putin e il leader Usa, che si terrà in Arabia Saudita.

(Unioneonline/l.f.)

