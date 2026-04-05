La Casa Bianca ha cercato di smentire le voci - circolate sui social - secondo cui il presidente Donald Trump sarebbe stato ricoverato al Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda. «Non c'è mai stato un Presidente che abbia lavorato più duramente per il popolo americano del Presidente Trump. In questo fine settimana di Pasqua, ha lavorato senza sosta alla Casa Bianca e nello Studio Ovale. Dio lo benedica», ha scritto Steven Cheung, portavoce della Casa Bianca, su X. Mentre una nota giornalista di Cbs News, Emma Nicholson, ha condiviso su X una foto che mostra una sentinella dei Marines all'ingresso dell'Ala Ovest, indicando che «il presidente sta lavorando all'interno».

Dello stesso tenore il post di Hugo Lowell, corrispondente del Guardian: «Trump è stato alla Casa Bianca oggi, come dimostra la presenza di un Marine fuori dall'Ala Ovest. Non ci sono stati spostamenti al suo campo da golf al Trump National o al Walter Reed».

Lo stato di salute di Trump è un punto centrale del suo secondo mandato, essendo tra gli inquilini più anziani della Casa Bianca. Le voci sulla sua visita al Walter Reed sono rimbalzate sui social dopo l'annuncio della Casa Bianca delle 11:00 (17:00 in Italia), secondo cui il presidente non avrebbe fatto apparizioni pubbliche per il resto della giornata. Una mossa insolita per il presidente, che normalmente si reca a Mar-a-Lago per giocare a golf nei fine settimana.

L'ultima visita di Trump al centro ospedaliero dei presidenti è dello scorso ottobre. «Sì, ho fatto una risonanza magnetica. Era perfetta», disse nell'occasione il tycoon ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, senza spiegare il motivo di esami che possono essere utilizzati per individuare diversi problemi. «Il medico ha detto che si tratta di uno dei migliori referti che abbia mai visto», aggiunse il presidente. Incalzato poi sui motivi della risonanza magnetica, consigliò ai giornalisti di «chiedere ai medici».

Nel 2025 la Casa Bianca ha dichiarato che al tycoon era stata diagnosticata un'insufficienza venosa cronica. La portavoce Karoline Leavitt, sul punto, ha spiegato che il disturbo era stato rilevato dopo un gonfiore alle gambe. L'accumulo di sangue negli arti inferiori è dovuto all'insufficienza venosa cronica, che si verifica quando le vene delle gambe impediscono al sangue di tornare al cuore, una condizione «benigna e comune» nelle persone anziane, nella spiegazione data da Sean Barbarella, il medico presidenziale.

(Unioneonline)

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