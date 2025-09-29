Trump riceve Netanyahu: «La Striscia di Gaza deradicalizzata e riqualificata per i palestinesi»Il premier israeliano in visita dal presidente Usa alla Casa Bianca, che presenta un piano in 20 punti: «Ostaggi liberi in 72 ore»
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu a Washington, per incontrare il presidente Usa Donald Trump.
Il leader dello Stato ebraico è stato ricevuto alla Casa Bianca per discutere del nuovo piano per il cessate il fuoco a Gaza.
«Sono molto fiducioso di raggiungere l'accordo», ha detto Trump accogliendo Netanyahu.
La Casa Bianca ha poi pubblicato il piano di Donald Trump per Gaza in 20 punti. Nei primi due si legge che la Striscia «sarà una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini» che «sarà riqualificata a beneficio della popolazione di Gaza, che ha sofferto più che abbastanza».
Ancora, il piano prevede il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas «entro 72 ore» e la liberazione da parte di Israele di 250 palestinesi.
(Unioneonline)