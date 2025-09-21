Gli Stati Uniti presto non consentiranno agli europei di acquistare petrolio russo. Lo ha detto Donald Trump partecipando a un evento al quale era presente anche l'ambasciatore degli Stati Uniti alla Nato, Matthew Whitaker. «Hey Matt, devono smetterla di comprare petrolio dalla Russia. Puoi dirlo?», ha detto il presidente. «Gli europei comprano petrolio dalla Russia e questo non dovrebbe accadere. Matt non lo consentirà a lungo», ha aggiunto.

Nel frattempo il Pentagono mette in guardia i diplomatici europei sul fatto che gli Stati Uniti hanno intenzione di tagliare parte dell'assistenza di sicurezza a Lettonia, Lituania ed Estonia, i Paesi Baltici confinanti con la Russia. Il Pentagono avrebbe detto all'Europa che deve essere meno dipendente dagli Stati Uniti e che sposteranno la loro attenzione su altre priorità.

Zelensky incontrerà il presidente Usa la prossima settimana all'Onu, ma intanto preme sulle sanzioni a Mosca: «Legarle alle richieste ai Paesi europei di agire per primi significa perdere tempo», le sue parole.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata