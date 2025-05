Donald Trump ha annunciato di aver ordinato di ricostruire e riaprire il carcere di Alcatraz, la famigerata prigione federale situata su una piccola isola della California chiusa ormai sessant'anni fa.

Il carcere ospiterà «i criminali più spietati e violenti d'America», ha scritto il presidente americano su Truth aggiungendo che la prigione sarà «sostanzialmente ampliata».

Conosciuta anche con il nome di “The Rock”, la famigerata prigione è nota per la sua posizione e per i criminali che vi sono stati rinchiusi.

Si trova in un’isola nella Baia di San Francisco a un paio di km dalla costa. Viene usata come prigione militare dal 1861, durante la Guerra civile, ma nel secolo scorso è entrata nell’immaginario collettivo, anche grazie a film come “Fuga da Alcatraz” e “The Rock”.

Nel 1934 fu trasformata in un carcere di massima sicurezza che ospitasse i criminali più pericolosi: il gangster Al Capone, il serial killer Robert Franklin Stroud, George Kenny, famigerato rapinatore e sequestratore. In tre riuscirono ad evadere da quel carcere: Frank Morris e i fratelli John e Clarence Anglin, ma si pensava fossero annegati durante il tentativo di attraversare la baia.

Chiusa nel 1963 per i costi alti e le strutture ormai obsolete, dagli anni ‘70 è diventata un’attrazione turistica visitata da migliaia di persone all’anno. I dubbi sulla riapertura riguardano gli enormi investimenti necessari per una prigione che comunque non potrebbe ospitare molti detenuti. Fu chiusa anche perché fu calcolato che un prigioniero lì costasse il triplo rispetto al costo negli altri penitenziari statunitensi.

