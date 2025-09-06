Il prossimo anno il G20 si terrà a Miami, in Florida. Lo ha annunciato Donald Trump sottolineando che gli Stati Uniti non ospitavano il vertice dei venti Paesi più industrializzati del mondo da 20 anni.

Per ospitare il summit – come avevano anticipato a luglio Bloomberg e Cnn – il presidente Usa ha scelto il suo golf club di Doral, vicino a Miami.

«Mi piacerebbe se Putin e Xi venissero», ha anche affermato il leader di Washington, aggiungendo: «Potrei invitarli come osservatori, ma non so se vogliono essere osservatori...».

