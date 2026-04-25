Donald Trump ha cancellato il viaggio di Steve Witkoff e Jared Kushner in Pakistan per i colloqui con l'Iran. Lo ha dichiarato lo stesso presidente a Fox News e al giornalista di Axios Barak Ravid.

L'incontro di Steve Witkoff e Jared Kushner con il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi si sarebbe dovuto tenere lunedì a Islamabad.

Lo aveva riferito Axios citando due fonti. Un funzionario pakistano ha dichiarato al sito che l'incontro con Araghchi si sarebbe dovuto concentrare sul rilancio dei negoziati con l'amministrazione Trump.

«Un incontro trilaterale con gli Stati Uniti sarà valutato dopo il nostro incontro con Araghchi», aveva affermato in funzionario pakistano.

«Ho appena annullato il viaggio dei miei rappresentanti in Pakistan per incontrare gli iraniani», ha poi scritto Trump su Truth, «Troppo tempo sprecato negli spostamenti, troppo lavoro. Inoltre, vi sono fortissime lotte intestine e confusione all'interno della loro “leadership”. Nessuno sa chi comandi, nemmeno loro stessi. Per di più, abbiamo tutte le carte in mano noi: loro non ne hanno nessuna. Se vogliono parlare, non devono far altro che chiamare».

(Unioneonline)

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