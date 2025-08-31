Donald Trump apre all'utilizzo di jet Usa come garanzia di sicurezza per porre fine alla guerra Russia-Ucraina. Il presidente americano, nel corso di un’intervista al Daily Caller, ha affermato di essere disponibile a utilizzare aerei americani.

«Forse - ha spiegato il presidente Usa - faremo qualcosa. Mi piacerebbe vedere una soluzione. Non sono i nostri soldati, ma ogni settimana ne vengono uccisi da cinque a settemila, per lo più giovani. Se potessi fermare tutto questo e far volare un aereo ogni tanto, li aiuteremmo».

Trump ha poi parlato di un rapporto "molto buono" avuto con Vladimir Putin nel corso degli anni. «Ecco perché pensavo davvero che avremmo trovato una soluzione. Mi sarebbe piaciuto molto che ci fosse stata», ha spiegato il presidente americano riferendosi al summit in Alaska. «Forse - ha aggiunto riferendosi a russi e ucraini - devono combattere ancora un po'».

Il tycoon ha quindi aggiunto come ritenga al momento improbabile un bilaterale Putin-Zelensky, mentre un trilaterale alla sua presenza potrebbe essere possibile.

«Un trilaterale potrebbe verificarsi. Un bilaterale non lo so, ma un trilaterale accadrà. Ma, sapete, a volte le persone non sono pronte», ha detto il presidente americano.

Nel frattempo proseguono le indagini sulla morte a Leopoli dell'ex presidente del parlamento ucraino: la polizia segue la pista russa.

(Unioneonline)

