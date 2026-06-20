Donald Trump, di fronte a un’Europa sbigottita per il suo attacco senza precedenti a Giorgia Meloni, non arretra di un millimetro e anzi rilancia il suo attacco. La presidente del Consiglio lo ha «implorato» di fare una foto assieme, come aveva detto al giornalista di La7, «perché vuole far risalire la sua popolarità in calo» dopo la «vittoria» degli Stati Uniti in Iran.

Questa volta il tycoon si affida a Truth, il suo social dal quale lancia strali contro mezzo mondo, per ribadire quanto accaduto durante l’incontro del G7 a Evian, in Francia.

«Il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha chiesto, più e più volte, una foto con me. Sta andando male in Italia con il suo livello di popolarità, forse perché ha rifiutato gli Stati Uniti d’America, un Paese che davvero ama e protegge l’Italia, quando si trattava di impedire all’Iran di ottenere o sviluppare un’arma nucleare (ma lo stesso ha fatto la Nato del resto!)», scrive nel suo post Trump.

Il presidente Usa sottolinea che Meloni «non ci avrebbe nemmeno permesso di usare le piste di atterraggio o di decollo italiane, un grande inconveniente logistico, nonostante gli Usa contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari l’anno per proteggere l’Italia e altri cosiddetti alleati della Nato».

Infine, l’affondo: «Ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l’Iran, vuole fare di nuovo amicizia per far salire i suoi numeri. No, grazie!».

(Unioneonline/L)

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