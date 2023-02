Sorpresa sulla spiaggia di Enshu, in Giappone, dove è stata trovata una misteriosa palla di ferro.

Un metro e mezzo di diametro, qualche macchia di ruggine sulla superficie e un colore arancio-marrone. Poche le informazioni al riguardo, tanto che le autorità hanno ammesso di non sapere di cosa si tratti. Una sola la certezza: non è una bomba e non sta per esplodere. Un team di esperti ha infatti sottoposto l’oggetto ai raggi X, scoprendo che è cavo. L'area è stata isolata e ora il caso è nelle mani delle forze di autodifesa giapponesi della guardia costiera, per un ulteriore esame.

La presenza di due maniglie rialzate sulla sua superficie ha suggerito che si possa trattare di una boa di ormeggio. E poco importa che ormai il mistero sia stato (quasi) risolto: sul web in tanti hanno ironicamente pensato che si possa trattare di un ufo, altri – visto che il Giappone è terra natale di manga e fumetti – di Goku, il personaggio di fantasia della serie animata “Dragonball”.

