Tre aerei militari russi sono stati intercettati da due caccia F-35 olandesi sui cieli della Polonia.

Lo riferisce il ministero della Difesa dell’Aia, precisando che i velivoli russi sono stati scortati fuori dallo spazio aereo.

Gli aerei «si sono avvicinati all’area di responsabilità polacca della Nato provenendo da Kaliningrad», ha sottolineato il ministero, precisando che la formazione russa era composta da «un Ilyushin IL-20M Coot-A scortato da due Flanker Su-27».

Un fatto che se confermato sarebbe gravissimo, perché lo spazio aereo europeo è chiuso ai russi.

Stamani intanto è tornata a riecheggiare la sirena d’allarme a Kiev. Un’allerta che riguarda tutto il territorio nazionale ucraino e che arriva nel giorno in cui a Bruxelles si riunisce il formato Ramstein, il gruppo di contatto per l'Ucraina, chiamato a fare il punto sugli aiuti a Kiev.

«La priorità ora è consegnare i tank, i Leopard e gli altri che sono stati promessi, nonché i veicoli blindati di fanteria - ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg aprendo l'incontro -. Ed è quello che stanno facendo gli alleati. Poi bisogna far sì che ci siano le munizioni. I jet non sono la questione più urgente ora, ma la conversazione è in corso perché le necessità dell'Ucraina evolvono con l'evolversi della guerra».

