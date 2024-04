«Tortolì regna, Lanusei m....».

Questa la scritta comparsa su una pensilina degli autobus sulla Rambla di Barcellona, il viale principale che collega Plaza de Catalunya con il Port Veil. Dove ogni giorno transitano decine di migliaia di persone.

A vergare con lo spray di colore bianco l'infelice scritta un gruppo di giovanissimi studenti ogliastrini in gita in questi giorni in Catalogna. Erano circa le tre del pomeriggio e a quell'ora la strada principale era piena di turisti, ma non solo. Perché i ragazzi sono stati sorpresi dalla polizia municipale spagnola. Qualcuno di loro ha tentato maldestramente di cancellare la scritta, ma senza fortuna.

Le autorità si sono avvicinate chiedendo chiarimenti ai ragazzi e probabilmente prendendo generalità e comminando una multa. A immortalare la scena in un video un ogliastrino che vive in Spagna che ha riconosciuto gli accenti dei suoi conterranei. Una bravata quella dei ragazzi, gli insulti verso il paese vicino di Lanusei ricordano insensati e infelici campanilismi. Un gesto sicuramente anche di inciviltà visto che si è danneggiato un bene pubblico.

