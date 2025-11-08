Sono almeno cinque le persone uccise e 130 quelle ferite da un tornado che ieri ha colpito una parte del villaggio di Rio Bonito do Iguaçu, nello Stato brasiliano meridionale del Paraná.

A comunicarlo sono le autorità locali. Secondo le immagini diffuse dai media, il vento ha rovesciato diverse automobili e distrutto intere abitazioni nel comune situato a circa 300 chilometri dalle famose cascate dell'Iguazú. Il governatore statale Ratinho Junior ha annunciato che «le forze di sicurezza sono in allerta e monitorano le città colpite dalle violente tempeste».

