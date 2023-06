Victor 6000, il robot impegnato nelle ricerche del sommergibile Titan, ha trovato alcuni rottami vicino al Titanic, fa sapere la Guardia Costiera Usa. E sono proprio quelli del Titan, ci sarebbero la parte posteriore e il telaio di atterraggio, riporta la Bbc citando un esperto e un amico dei passeggeri.

Le ricerche del sommergibile scomparso sulle tracce del relitto del Titanic e dei suoi cinque occupanti, spiegano i media americani, continuano mentre vengono analizzate le informazioni sui detriti trovati.

Anche il governo britannico in campo per trovare Titan: Londra ha annunciato l'invio di un aereo militare della Raf, con equipaggiamento specializzato, con a bordo un ufficiale sommergibilista, il tenente di vascello Richard Kantharia, che ha «una conoscenza significativa della guerra sottomarina e delle operazioni di immersione».

L’ossigeno sul mezzo è finito e le speranze di trovare vivi i cinque “avventurieri” sono ormai ridotte al lumicino.

LA TESTIMONIANZA

Intanto un uomo d’affari tedesco in pensione, Arthur Loibl, 61 anni, che nel 2021 ha partecipato a una missione del Titan ha detto senza mezzi termini di essere vivo «per miracolo».

Parlando con la Bild ha definito quell’esperienza una «operazione kamikaze».

«Pagai 110mila dollari a OceanGate per un’immersione nel 2019 , che fallì perché il sommergibile non è sopravvissuto al test. Due anni dopo ci ho riprovato con Titan. Immaginate un tubo lungo pochi metri con una lastra di metallo come pavimento. Non si può stare in piedi, non ci si può inginocchiare. Tutti sono seduti vicini o uno sopra l’altro. Durante la discesa e la salita di due ore e mezza le luci sono state spente per risparmiare energia e l'unica illuminazione proveniva da un bastoncino fluorescente. Ero un po’ ingenuo, è stata una operazione kamikaze, sono stato incredibilmente fortunato».

Con lui c’erano il Ceo di OceanGate Stockton Rush, il subacqueo francese ed esperto del Titanic Paul-Henri Nargeolet (entrambi attualmente a bordo del Titan) e altri due uomini inglesi.

Ancora: «Servono nervi saldi, non devi essere claustrofobico e devi essere in grado di stare seduto a gambe incrociate per dieci ore. Dev’essere l’inferno ora laggiù. Ci sono solo 2,50 metri di spazio, ci sono quattro gradi, non ci sono sedie né toilette».

