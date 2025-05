Si è conclusa ed è durata oltre due ore la telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump.

Il presidente russo l’ha definita «significativa, franca e molto utile», ha riferito l’agenzia Ria Novosti. Putin ha parlato da una scuola di musica che oggi si è recato ad inaugurare a Sochi.

Una conversazione molto attesa alla luce dei colloqui che ci sono stati a Istanbul, in cui il presidente Usa ha cercato di capire le reali intenzioni del suo interlocutore circa un accordo di pace.

Il presidente russo ha detto che durante il colloquio, Donald Trump ha espresso la posizione di Washington su un cessate il fuoco. Putin ha anche ringraziato il capo della Casa Bianca per aver fatto riprendere le trattative dirette tra Russia e Ucraina e ha ribadito che si può arrivare a un cessate il fuoco «con accordi appropriati» e che la cosa più importante per Mosca è «eliminare le cause di fondo» del conflitto con l’Ucraina.

Prima e subito dopo la fine della telefonata con Putin, il presidente Usa ha parlato solo per pochi minuti con il presidente ucraino Zelensky.

Quello odierno è il quarto colloquio telefonico fra Putin e Trump, che negli Usa descrivono come sempre più «impaziente» di arrivare un accordo e addirittura «frustrato» per lo stallo nelle trattative. Su un eventuale faccia a faccia tra i due, di cui si parla da tempo, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov si è limitato a dire che «non è in questo momento in preparazione». La Casa Bianca aveva detto che il presidente americano «è sicuramente aperto a un incontro faccia a faccia» con quello russo.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata