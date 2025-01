«Purtroppo TikTok sarà costretta a chiudere il 19 gennaio», cioè domani, a meno che «il governo di Joe Biden non garantisca la non applicazione della legge». Lo annuncia la società cinese. TikTok si batte da mesi contro la legge adottata lo scorso marzo dal Congresso americano in nome della sicurezza nazionale. Legge che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha rifiutato di sospendere, segnando il destino del social network nel Paese, salvo interventi dell'ultimo minuto.

«Non c’è dubbio che, per più di 170 milioni di americani, TikTok offre un’importante modalità di espressione, interazione e appartenenza a una comunità», hanno affermato all’unanimità i nove alti magistrati. «Ma il Congresso ha stabilito che il suo disinvestimento era necessario per affrontare le fondate preoccupazioni di sicurezza nazionale», hanno osservato. La decisione della massima Corte americana è arrivata poco più di 36 ore prima del limite imposto dal Congresso alla società madre di TikTok, il gruppo cinese ByteDance, per vendere la controllata.

Non bastano dunque per ora le rassicurazioni del presidente eletto Donald Trump, che entra in carica lunedì che, dopo la decisione della Corte, ha detto: «Alla fine spetterà a me, vedremo quello che farò».

(Unioneonline)

