Terzo giorno di perquisizioni per l’ex principe Andrea, monta anche l'indagine sul Lolita ExpressInterrogati da Scotland Yard gli agenti della sicurezza reale nel filone sulle ragazze ricevute a Palazzo: circa 80 tra anni ’90 e 2018
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Terzo giorno di perquisizioni nell'ambito dell'indagine della Thames Valley Police britannica che ha portato giovedì al clamoroso fermo di quasi 12 ore, e poi al rilascio, dell'ex principe Andrea, fratello minore di re Carlo III e figlio terzogenito della scomparsa regina Elisabetta II. Andrew Mountbatten Windsor resta sotto indagine per il sospetto reato di condotta illecita nell'esercizio di funzioni pubbliche, a causa delle informazioni riservate ottenute a suo tempo come emissario commerciale in Asia del governo di Londra e condivise - potenzialmente a scopo di lucro - col finanziere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Un'investigazione segnata anche oggi da controlli e sequestri all'interno del Royal Lodge, l'imponente residenza di oltre 30 stanze adiacente al castello di Windsor abitata per anni da Andrea.
Nel quadro di ricerche - e ipotetici sequestri di documenti - che secondo i media mirano alla raccolta di elementi ulteriori rispetto a quelli rivelati dalla pubblicazione negli Usa dei cosiddetti Epstein file. Le indagini britanniche sui rapporti fra l'ex duca di York e il faccendiere americano proseguono intanto a livello preliminare anche sul dossier delle giovani donne, talora minorenni, del giro di Epstein messe a suo tempo a disposizione di amici ricchi e potenti in giro per il mondo. Attraverso voli privati garantiti dal suo famigerato Lolita Express che - fra i primi anni '90 e il 2018 - avrebbero fatto arrivare in totale solo nel Regno oltre 80 ragazze.
Modelle ed escort ricevute da vari personaggi, fra i quali lo stesso Andrea, stando agli Epstein file: in qualche caso persino a Buckingham Palace, dove l'ex principe aveva un ufficio personale al tempo del regno di sua madre Elisabetta. Al riguardo, un filone investigativo specifico - uno dei nove aperti in totale sui riflessi britannici della vicenda Epstein - è stato messo in moto da Scotland Yard, che ha oggi interrogato per il secondo giorno di fila agenti o ex agenti della Royalty and Specialist Protection (RaSP): l'unità di polizia incaricata della tutela dei reati e sospettati d'aver chiuso un occhio sulle visite private ricevute da Andrea in varie proprietà reali, in apparente violazione delle procedure di sorveglianza e segnalazione previste.