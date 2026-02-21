Rifiutato alla nascita, si fa adottare da una “mamma” di peluche: la storia del macaco PunchPiccolo e indifeso, il cucciolo vive in uno zoo vicino a Tokyo. In cerca di contatto materno, non si separa mai dal suo pupazzo a forma di orango
Piccolo, indifeso, spaventato dalla vita. Al suo fianco non c’è la mamma, che dopo il parto lo ha rifiutato. Così ha trovato conforto in un peluche dell’Ikea, a forma di orango: il suo mondo, il suo rifugio, la cosa più bella che potesse esistere.
Punch è un cucciolo di macaco, nato il 26 luglio 2025 allo zoo di Ichikawa, vicino a Tokyo. La madre, stremata dal parto e dal caldo, lo ha allontanato. Privato del contatto materno, Punch è stato allevato dai guardiani dello zoo, che gli hanno fatto un regalo speciale: un pupazzo. Ma è stato l’abbraccio morbido e rassicurante del peluche a conquistarlo davvero.
Da quel primo incontro è nato un “duo” inseparabile: Punch porta il suo amico ovunque, lo tiene stretto sempre, anche mentre dorme. “Sempre insieme”, sembra essere il loro motto. In poco tempo il piccolo ha conquistato non solo i visitatori dello zoo, ma anche la rete: i suoi video sono diventati virali. E Punch, seppur piccolo e spaurito, è già un simbolo di resilienza.
Veronica Fadda