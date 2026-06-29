Sono stati trovati i corpi di Enzo Cuomo, 63 anni, della moglie Trini Adrian, 53, e della figlia Isabella, 22. La vicenda dei tre italiani, originari di Laviano (Salerno) era seguita con grande apprensione in paese. Le speranze sono sfumate nella notte italiana, quando a Caracas era pieno giorno.

I cadaveri sono stati rinvenuti tra le macerie dell’edifiio Petunia, nel quartiere residenziale di Los Palos Grandes. La famiglia abitava al 14esimo e ultimo piano dell’edificio, completamente sgretolato.

Cuomo era un architetto molto apprezzato in Venezuela, la figlia Isabel sognava di fare la stilista e studiava all’Università. L’altro figlio della coppia, Carlo Francesco, era in Italia ed è partito nelle scorse ore per il Venezuela, prima che venisse ritrovato il corpo.

Una famiglia segnata da un tragico destino, perché anche i nonni di Enzo Cuomo hanno perso la vita in un terremoto, quello devastante che ha colpito l’Irpinia nel 1980. Filomena Piserchia e Gerardo Nicola Cicoria furono trovati sotto le macerie della loro abitazione a Laviano, uno dei centri più colpiti dal sisma.

Parenti e amici della famiglia erano in grande apprensione, l’intera comunità ha seguito con il fiato sospeso la vicenda, sperando in un lieto fine che purtroppo non è arrivato.

Per molti, soprattutto tra gli anziani che vissero quella tragedia, le immagini arrivate dal Venezuela hanno riaperto ferite mai del tutto rimarginate.

«Sono ore di apprensione per la nostra comunità, in attesa di notizie sulla sorte della famiglia Cuomo. Tutto il paese segue con grande ansia l'evolversi della situazione e spera che possano arrivare presto notizie positive», aveva dichiarato ieri all’Ansa il sindaco di Laviano, Piero Robertiello.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata