Una nave è stata colpita da un proiettile nello stretto di Hormuz. L’esplosione ha provocato danni alla sala macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio.

L’imbarcazione è stata colpita mentre manovrava per uscire dallo stretto, come segnala il Centro del Regno Unito per le operazioni di commercio marittimo (Ukmto) sul suo sito, ripreso anche da Al Jazeera.

I membri dell'equipaggio stanno ricevendo assistenza dalla Guardia Costiera dell'Oman e, al momento, non si segnalano impatti ambientali.

Teheran nel frattempo annuncia: «Hormuz resterà chiuso finché gli Usa non rispettano gli accordi».

(UNioneonline)

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