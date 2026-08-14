Francia, bocciato il divieto dei social ai minori di 15 anni: stop alla misura voluta da MacronIl Consiglio costituzionale francese ha giudicato il provvedimento una «violazione sproporzionata della libertà di espressione» dei minorenni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il divieto di utilizzare i social network per i minori di 15 anni, fortemente sostenuto dal presidente francese Emmanuel Macron, non passa l'esame del Consiglio costituzionale. I "Saggi" hanno bocciato la misura contenuta nella legge pensata per proteggere i minorenni dall'influenza e dai fenomeni di dipendenza legati ai social.
La decisione arriva dopo che, alla fine di luglio, un gruppo di deputati socialisti e de La France Insoumise aveva sottoposto all'esame del Consiglio costituzionale l'articolo 1 del provvedimento, proprio quello relativo al divieto di accesso alle piattaforme per gli under 15.
Secondo i giudici, la disposizione rappresenta «una violazione sproporzionata della libertà di espressione» dei minori e «viola in modo improprio, non necessario e sproporzionato» la loro libertà di espressione e comunicazione.
Il Consiglio costituzionale riconosce tuttavia «l'esigenza costituzionale della protezione dell'interesse superiore del minore». A non convincere è invece l'ampiezza del divieto, che, secondo i "Saggi", finirebbe per applicarsi anche a servizi di comunicazione online «i cui rischi per la salute e la sicurezza dei minori non sono appurati».
Una bocciatura che arriva mentre in Francia è in corso il confronto sulle modalità più efficaci per proteggere bambini e adolescenti dai rischi legati all'uso dei social network. La linea del governo dovrà ora fare i conti con i limiti posti dalla tutela costituzionale della libertà di espressione e comunicazione dei minorenni.
(Unioneonline)