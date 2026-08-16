Sono circa 700 gli italiani bloccati sull’isola di Flores, in Indonesia, dopo il violento sisma che ha colpito nelle scorse ore il territorio.

La Farnesina, attraverso l'Ambasciata d'Italia a Giacarta e l'Unità di Crisi, continua a fornire informazioni ai connazionali presenti nelle aree interessate dal terremoto.

Nel dettaglio, nel Paese risultano oltre 2.000 cittadini italiani iscritti all'Aire e circa 6.000 connazionali non residenti registrati su "Dove siamo nel mondo". Sull'isola di Flores sono circa 700 i connazionali non residenti registrati su "Dove siamo nel mondo".

Al momento i principali aeroporti dell'area risultano operativi, ma l'elevata domanda di voli da parte dei turisti internazionali e della popolazione locale sta determinando una disponibilità limitata di posti sui collegamenti aerei in partenza.

La Farnesina invita i connazionali presenti nell'area a mantenersi in contatto con l'Ambasciata e a registrare la propria presenza sui sistemi dell'Unità di Crisi. In caso di necessità, è possibile contattare l'Ambasciata d'Italia a Giacarta al numero +62 8151811344 o l'Unità di Crisi della Farnesina al numero +39 06 36225 o via mail a unita.crisi@esteri.it

Il sisma di magnitudo 7,7 ha colpito l'isola nella mattina di sabato. Nelle ore successive sono state registrate almeno 341 scosse di assestamento. In alcune zone mancano ancora elettricità e collegamenti telefonici, mentre almeno una strada utilizzata per raggiungere le aree colpite resta impraticabile.

(Unioneonline)

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