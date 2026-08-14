Venti persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale, due delle quali in gravi condizioni, dopo che un treno pendolare molto affollato è deragliato ieri pomeriggio nel sud-est dell'Inghilterra, non lontano dal noto centro di Brighton, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza britannici.

Circa 150 i passeggeri che si trovavano a bordo del treno proveniente da Londra. L’incidente si è verificato poco prima delle 16 ora locale, ha dichiarato il servizio di ambulanze.

Le immagini provenienti dal luogo dell'incidente nell'East Sussex mostravano almeno tre vagoni ribaltati e paramedici sul posto.

La causa dell'incidente rimane sconosciuta.

L'incidente ha coinvolto un treno della Southern Rail, che collega le aree a sud di Londra con la capitale britannica.

(Unioneonline)

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