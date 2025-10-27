Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito nella tarda serata la città di Sindirgi, nella provincia di Balikesir, nella Turchia occidentale, secondo quanto comunicato dall’agenzia nazionale per la gestione dei disastri. Il sisma, registrato alle 22:48 locali, è stato avvertito anche in altre città dell’ovest del Paese, tra cui Istanbul e Smirne, ma al momento non si segnalano vittime.

«In seguito al terremoto, avvertito anche nelle province circostanti, l'Afad e tutte le squadre delle nostre istituzioni competenti hanno immediatamente iniziato a lavorare sul campo», ha dichiarato il ministro degli Interni Ali Yerlikaya. Immagini di almeno un edificio distrutto e di altri edifici danneggiati a Sindirgi sono state trasmesse dall'agenzia di stampa privata Dha.

Lo scorso agosto un terremoto della stessa magnitudo a Sindirgi aveva provocato un morto e ventinove feriti. La Turchia è attraversata da diverse faglie che hanno causato numerose tragedie in passato. Nel febbraio 2023 il sud-est del Paese era stato colpito da un violento terremoto che aveva ucciso almeno 53mila persone e devastato Antakya, anticamente nota come Antiochia.

