La neve crea disagi in uno dei weekend più affollati dell'anno a New York City e nel nord-est degli Stati Uniti. I fiocchi bianchi continuano a cadere copiosamente sulla Grande Mela in quella che viene definita dai media locali come una “tempesta” a tutti gli effetti. Come riporta Sky News, a New York e nel New Jersey è stato dichiarato lo stato di emergenza.

«I meteorologi - ricorda l'emittente - avevano previsto fino a 28 cm di neve entro le 13 di sabato, con l'accumulo più consistente previsto nelle zone settentrionali delle aree metropolitane di New York City e del New Jersey. A New York sono caduti 10,9 cm di neve, la quantità più alta dal 2022».

Il maltempo ha già causato notevoli disagi a chi si è messo in viaggio per le vacanze di Natale, con almeno 9.000 voli cancellati o ritardati da venerdì sera, secondo il servizio di monitoraggio dei voli FlightAware.

Gli aeroporti John F. Kennedy International, Newark Liberty International e LaGuardia hanno diffuso avvisi di allerta neve sui social media, avvertendo che le condizioni meteorologiche potrebbero causare ulteriori disagi ai voli.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata