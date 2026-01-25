Sono almeno 22 (quasi la metà) gli Stati che hanno dichiarato lo stato di emergenza per la tempesta artica che sta colpendo gran parte degli Stati Uniti. Circa 140 milioni di persone, ovvero oltre il 40% della popolazione statunitense, sono sotto allerta meteo, dal Nuovo Messico al New England.

Donald Trump ha già approvato le richieste per Tennessee, Georgia, North Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana e West Virginia.

E mentre il ghiaccio ha bloccato anche gli aeroporti, con quasi 12mila voli già cancellati, assalto nelle ultime ore ai supermercati, con i cittadini pronti a fare scorte di acqua e altri beni di prima necessità nel timore di restare bloccati nelle abitazioni.

Le interruzioni di corrente sono già 135.000 in tutto il Paese, in gran parte negli stati meridionali, tra cui Texas, Louisiana e Nuovo Messico.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata