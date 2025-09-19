Donald Trump cerca l'intesa con Xi Jinping e taglia 400 milioni di dollari in aiuti militari a Taiwan, come rivela il Washington Post nel giorno della telefonata tra i leader delle due superpotenze per mettere il sigillo sull'intesa su TikTok e non solo.

Il leader Usa parla di «colloquio molto produttivo» durante il quale sono stati compiuti «importanti progressi su molti temi, incluso il commercio, il fentanyl, la necessità di mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina e l'approvazione dell'accordo per TikTok».

«Vedrò Xi al prossimo vertice Apec in Corea del Sud, poi in Cina all'inizio del 2026», ha poi annunciato il presidente americano a su Truth. Anche Pechino definisce la telefonata «positiva e costruttiva». Da quanto si è appreso, Xi ha chiesto al numero uno di Washington di «astenersi dall’imporre dazi unilaterali».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata