La Germania invierà i primi soldati della Bundeswehr in Groenlandia già questa settimana. Lo scrive la Bild, che riferisce di averlo appreso da diverse fonti in Germania e nei paesi Scandinavi.

Un portavoce del ministero della Difesa ha risposto di non poter né confermare né smentire la notizia.

Secondo la Bild potrebbe accadere già domani, giovedì, che venga inviata una prima pattuglia di ricognizione. Dalla Svezia i primi soldati sarebbero già «in viaggio». Lo ha annunciato il primo ministro Ulf Kristersson: «Alcuni ufficiali delle Forze armate svedesi stanno arrivando oggi in Groenlandia. Fanno parte di un gruppo proveniente da diversi Paesi alleati e prepareranno i prossimi passi nell'ambito dell'esercitazione danese “Operation Arctic Endurance”. È su richiesta della Danimarca che «la Svezia invia personale militare», ha specificato.

In serata si è aggiunta la Francia: anche Parigi parteciperà alla missione militare in Groenlandia coordinata dalla Danimarca. Lo ha reso noto l'Esercito.

Nel pomeriggio a Washington, alla Casa Bianca, si è tenuto un incontro tra il ministro degli Esteri danese, Lars Lokke Rasmussen, il ministro degli Esteri della Groenlandia, Vivian Motzfeldt, con il vice presidente Usa, JD Vance, e il segretario di Stato, Marco Rubio.

Sul tavolo, ovviamente, le mire sul territorio più volte dichiarate dal presidente Donald Trump.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata