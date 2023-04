È tempo di evacuazione di stranieri in Sudan, con la capitale Khartoum in preda ormai da oltre una settimana ai violentissimi scontri tra eserciti e paramilitari.

Gli Stati Uniti hanno completato l'evacuazione del personale della loro ambasciata, condotta tramite un aereo militare americano. La Francia dal canto suo ha iniziato una “operazione di evacuazione rapida” dei suoi cittadini e del personale diplomatico.

E tanti altri Paesi, Italia compresa, stanno preparando l’evacuazione di migliaia di cittadini. L’aeroporto principale del Paese resta chiuso, l’Rsf (le Rapid Support Forces che si contendono il potere con l’esercito) hanno assicurato "piena cooperazione con tutte le missioni diplomatiche, fornendo tutti i mezzi di protezione necessari e garantendo il loro ritorno sicuro nei loro Paesi", ma non è possibile verificare quali aeroporti controlli.

L’Italia sta organizzando l’evacuazione dei nostri connazionali con velivoli militari già dislocati a Gibuti, il piccolo Stato-base militare incastonato tra Eritrea, Etiopia e Somalia. La situazione è troppo pericolosa e sono circa 200 gli italiani bloccati in Sudan, «sono stati contattati e stanno tutti bene», ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Si lavora ad una replica dell'operazione Afghanistan, dedicata però stavolta solo ai cittadini italiani. «Cari connazionali, con il nostro Ministero della Difesa stiamo lavorando ad una finestra di opportunità per lasciare Khartoum via aerea, che potrebbe avere luogo nella giornata di oggi, domenica 23 aprile. Il punto di raccolta sarà entro le ore 12.00 presso la residenza dell'Ambasciatore d'Italia»: è il testo di un messaggio inviato dall'Unità di crisi della Farnesina agli italiani intrappolati nella capitale sudanese dai combattimenti fra esercito e paramilitari.

Finito invece l’incubo per 19 turisti italiani sorpresi dai combattimenti mentre erano in crociera nelle acque di Port Sudan, sono sbarcati in Egitto, ha annunciato Tajani.

I combattimenti sinora hanno provocato centinaia di morti e migliaia di feriti, mentre i sopravvissuti devono far fronte alla carenza di elettricità e cibo. La rete Internet è bloccata in quasi tutto il Paese.

