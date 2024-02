Quattro anni e mezzo di carcere per stupro. Questa la condanna per Dani Alves, l'ex calciatore del Barcellona e della Juventus, accusato di aver aggredito sessualmente una ragazza di 23 anni nel bagno dell'area riservata della discoteca Sutton di Barcellona il 30 dicembre 2022.

Per lui la procura spagnola aveva chiesto inizialmente al giudice una pena di 9 anni di reclusione. Il tribunale di Barcellona ha disposto anche a 5 anni di libertà vigilata, dopo la fine della pena, e 9 anni di obbligo di allontanamento ad almeno 1 km di distanza dal domicilio della vittima.

Alves, come si apprende da fonti giuridiche, dovrà risarcire la donna con oltre a 150mila euro.

